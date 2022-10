Borsa: Milano fiacca con Stm, scatta Leonardo. Spread a 248

MILANO, 07 OTT - Piazza Affari in leggero calo a metà pomeriggio, dopo che i buoni dati sul mercato del lavoro americano lasciano presagire il pugno duro della Fed sui tassi. Il Ftse Mib cede lo 0,2%, infiacchito da Stm (-3,5%), Nexi (-1,7%), Moncler (-1,6%), Saipem (-1,1%) e Ferrari (-1,1%). Dall'altra parte del listino si mette in luce Leonardo (+3,7%), con Hera (+1,6%), Campari (+1,5%) e Terna (+1,2%). Bene i bancari, di fronte alla prospettiva di nuove strette sui tassi, con in luce Banco Bpm (+1,3%), Unicredit (+1,1%) e Bper (+1%). Mps oggi sale dell'1,4% in attesa di capire il destino dell'aumento di capitale. Acquisti anche su Amplifon (+0,8%), su cui Bofa ha riavviato la copertura con rating buy. Lo spread tra Btp e Bund si allarga di sei punti, a quota 248, mentre il rendimento del decennale italiano tocca il 4,67%, in rialzo di 16 punti base.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA