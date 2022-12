Borsa: Milano frena (-0,2%), pesa Saipem, corrono Erg e Leonardo

MILANO, 06 DIC - Torna in territorio negativo Piazza Affari, riportandosi sui valori segnati in apertura, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,2% a 24.498 punti. In flessione anche il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a 184,8 punti, sotto la soglia dei 185, con il rendimento italiano in calo di 4,1 punti al 3,697%. Brillano Leonardo (+2%) ed Erg (+1,88%), quest'ultima insieme al settore delle rinnovabili in Europa. Seguono a distanza Enel (+0,8%) e A2a (+0,72%). Scivola Saipem (-3,78%) dopo la corsa della vigilia, che a mercati chiusi ha annunciato di voler esercitare l'opzione di acquisto della nave-trivella Santorini, già oggetto di un noleggio a lungo termine, con un esborso di 230 milioni di dollari (219,09 milioni di euro). Proseguono gli acquisti su Tim (+1,36%), che dimezza il rialzo dell'apertura, seguita da Generali (+0,78%). Deboli Fineco (-2,13%), Recordati (-2,1%), Diasorin (-1,24%), Ferrari (-1,21%) e Campari (-0,83%). Segno meno anche per Moncler (-0,79%) ed Eni (-0,87%), più cauta invece Tenaris (-0,13%). In campo bancario poco mossa Bper (+0,08%), pesa Mps (-4,89%), più caute Banco Bpm (-0,53%), Intesa (-0,43%) e Unicredit (-0,16%).

