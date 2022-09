Borsa: Milano gira in calo (-0,25), ancora giù Mps

MILANO, 20 SET - La Borsa di Milano si appiattisce e gira in negativo così come il resto delle Borse europee molto volatili e incerte. Il Ftse Mib scivola sotto la parità (-0,25%% a 22.125 punti). Riduce il rialzo Unicredit (+0,45%) con il ceo Andrea Orcel che all'Handelsblatt sottolinea che M&A ma alle giuste condizioni possono essere un acceleratore in Germania . Ed è sugli stessi livelli Banco Bpm (+0,49%). Intesa segna un -0,49%. Ca' de Sass è finita sotto la lente dell'Antitrust per le informazioni sui mutui. Fuori dal paniere principale, sempre nel credito, cede Mps (-6,14%) mentre questa settimana parte il roadshow sull'aumento a cui ha dato il via libera la recente assemblea. Lo spread tra Btp e Bund è a a 226 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,11 per cento. Per il resto sul listino principale da registrare i cali di Recordati (-1,47%) Amplifon (-2,3%) e di Banca Generali (-1,75%). Quest'ultima ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle. Entrate su rilievi fiscali pendenti.

