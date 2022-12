Borsa: Milano gira in calo, balzo di Mps e Saipem

MILANO, 22 DIC - La Borsa di Milano (-0,2%) gira in calo rispetto all'avvio, mentre gli altri listini europei proseguono in terreno positivo. A Piazza Affari balzo di Mps (+3,6%) e Saipem (+3,2%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 210 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,4%. Nel listino principale prosegue la corsa dell'energia e delle utility. In luce Tenaris (+1,2%), Eni (+0,7%), Hera (+0,5%), Erg (+0,3%). In rialzo Tim (+0,5%), nel giorno del terzo tavolo tecnico sulla Rete nazionale. Bene anche Leonardo (+0,5%), dopo l'accordo con i sindacati per 400 uscite e 600 nuovi ingressi. Girano in calo le banche con Bper che cede lo 0,6%, Intesa e Unicredit lo 0,2%, piatto Banco Bpm (-0,06%). Male Iveco che cede l'1,2%, Stellantis (-0,8%) mentre è poco mossa Cnh (+0,07%). In flessione Pirelli e Moncler (-0,8%) e Stm (-0,7%).

