Borsa: Milano in calo del 3,13%, nuovi massimi per Btp

MILANO, 23 SET - Amplia il calo Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che perde il 3,13% a 21.119 punti. Balza di 17,2 punti il rendimento annuo dei Btp decennali, che tocca nuovi massimi al 4,32%. In rialzo il differenziale sui Bund tedeschi a 224,3 punti. Interamente in rosso il listino principale. Tra i titoli più colpiti i petroliferi Tenaris (-5,15%), Eni (-3,17%) e Saipem (-2,35%), con il greggio Wti (-3,5%) in calo a 80,5 dollari al barile. Pesa anche Moncler (-4,3%), con le prospettive di una recessione a livello mondiale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA