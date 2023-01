Borsa: Milano in rialzo con Hera e Iveco in luce

MILANO, 11 GEN - La Borsa di Milano, al pari delle altre Piazze europee, archivia la terza seduta della settimana in rialzo (Ftse Mib +0,72% a 25.546 punti) in attesa dell'inflazione Usa (domani) e dell'avvio della stagione delle trimestrali americane (venerdì). Gli investitori poi scommettono su decisioni meno aggressive da parte delle banche centrali tanto che lo spread tra Btp e Bund chiude sotto i 185 punti e il rendimento del decennale italiano scende al 4,015%. Tra i titoli in luce Hera (+5,48%) ma anche Iveco (+5,2%) in scia ad una serie di commesse. Bene Moncler (+2,39%) e Campari (+2,11%). Sotto vendita Amplifon (-4,25%) con il 'reduce' di Hsbc e Saipem (-4,09%). Tra gli altri buon passo per A2a (+3,6%), Azimut (+2,61%) e Banca Generali (+2,17%) che ha chiuso il 2022 con una raccolta di oltre 5,7 miliardi.

