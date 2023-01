Borsa: Milano incerta, corrono Tim e Leonardo

MILANO, 17 GEN - La Borsa di Milano (-0,07%) prosegue incerta in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corrono Leonardo (+4,5%), dopo un report di Goldman che indica la raccomanda Buy, e Tim (+2%), alla vigilia del consiglio di amministrazione dal quale ieri si è dimesso Arnaud de Puyfontaine. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 104 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,03%. Seduta positiva anche per le banche con Bper (+1,8%), Banco Bpm (+0,8%), Mps (+0,1%), mentre sono deboli Unicredit (-0,1%) e Intesa (-0,2%). Acquisti anche sull'energia dove si mettono in mostra Tenaris (+2,6%), Saipem (+1,8%) mentre Eni cede lo 0,3%. Contrastato il comparto delle utility con il gas che continua a scendere. A2a (-0,5%), Enel (-0,3%), Erg (+0,5%) e Hera (+1,1%). In calo le auto con Iveco (-0,9%) e Stellantis (-0,7%) mentre sale Cnh (+0,1%), Piatta Ferrari (-0,05%).

