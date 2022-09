Borsa: Milano maglia rosa in Europa in vista della Fed

MILANO, 21 SET - La Borsa di Milano (+1,2%) chiude la seduta in netto calo e indossa la maglia rosa in Europa. I principali listini del Vecchio continente si sono mostrati cauti in attesa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 222 punti. Anche il rendimento del decennale italiano ha registrato un calo, attestandosi al 4,11% mentre il Tasso del titolo a due anni ha raggiunto il 2,718%, al massimo dal 2012 e superando quello della Grecia. A Piazza Affari sugli scudi Tim (+5,7%) a 0,19 euro, sostenuta dal 'buy' consigliato da Bestinver. Brillano anche Leonardo (+5,5%), Iveco (+4,1%) e Stm (+3,2%). Tonica l'energia con il prezzo del petrolio in rialzo. In luce Tenaris (+2,9%), Eni (+1,8%) e Saipem (+1,4%). In ordine sparso le banche. In calo Mps (-2,5%) e Intesa (-0,7%) mentre concludono la seduta in rialzo Unicredit (+1,7%), Banco Bpm (+1,5%) e Bper (+0,8%). In positivo le utility con il prezzo del gas in calo. Bene Italgas (+2%), A2a (+1,1%), Snam (+1%) e Enel (+0,2%). Fuori dal listino principale vola Ovs (+22%), dopo i conti del semestre migliori rispetto alle attese.

