Borsa: Milano migliora (+0,5%), corrono Tenaris, Saipem ed Stm

MILANO, 18 GEN - Migliora Piazza Affari (Ftse Mib +0,5% a 26.111 punti) in attesa dell'avvio degli scambi Usa con lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi in calo a 176,5 punti. In ribasso di 11,3 punti al 3,76% il rendimento annuo italiano, contro gli 8,2 punti in meno al 2% dei titoli tedeschi. Sale il greggio (Wti +1,9% a 81,7 dollari al barile) sulle attese di maggiori consumi in Cina e in attesa delle scorte settimanali Usa, previste in calo di 1,7 miliardi di barili a fronte del precedente aumento di 14,86 miliardi. In luce Tenaris (+5,39%) e Saipem (+3,71%) dopo un report di Bofa sul settore dei servizi per l'energia. In campo bancario si evidenzia Bper (+2,57%) sull'onda lunga della raccomandazione di 'tenere il titolo' da parte degli analisti di Deutsche Bank. Seguono Mps (+0,67%) e Banco Bpm (+0,47%). Segno meno per Unicredit -0,55%) e Intesa (-0,35%). In luce Stm (+2,66%) insieme ai rivali europei, mentre appare fiacca Stellantis (-0,07%) dopo i dati sulle vendite dello scorso anno. Segno meno per Amplifon (-1,13%), e Campari (-1,08%), più caute Tim (-0,42%) e A2a (-0,36%).

