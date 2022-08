Borsa: Milano migliora (+0,6%) con Europa e semestrali

MILANO, 03 AGO - Le Borse europee consolidano i rialzi dopo la conclusione della visita della speaker della Camera americana, Nancy Pelosi, a Taiwan, in scia al venir meno della preoccupazione degli investitori per un nuovo focolaio di tensione sullo scenario geopolitico. Milano, Londra e Parigi avanzano dello 0,4%, Francoforte dello 0,7% mentre anche a New York i future sono positivi, con i principali indici di Wall Street in progresso dello 0,6%. Corre il petrolio, con il wti sopra i 96 dollari al barile e il brent a un soffio da quota 102 dopo la decisione dell'Opec+ di aumentare di soli 100 mila barili al giorno la produzione in settembre mentre flette il gas ad Amsterdam, con i future in calo dell'1% a quota 203 euro al megawattora. Lo spread Btp-Bund, in questo clima di cauto ottimismo, scende a 219 punti (-4 punti base), anche se il rendimento del decennale italiano è in lieve rialzo, al 3,06%, al pari degli altri titoli di Stato, inclusi i Treasury americani, che risentono delle dichiarazioni di alcuni componenti della Fed che hanno indicato come ci sia ancora da lavorare sui tassi per frenare l'inflazione. Sul listino milanese corrono Banco Bpm (+4%) e Bper (+3,9%), in attesa dei conti che verranno resi noti oggi e domani. Bene Diasorin (+4,3%) e Mediolanum (+3,1%) dopo le semestrali, Amplifon avanza del 2,7% e Saipem del 2,4%. In attesa dei conti scatto di Tim, sospesa in Borsa in scia alle indiscrezioni per un rialzo dell'outlook 2022. Vendite invece su Interpump (-1,9%) e Stellantis (-1,4%). Tod's balza del 20,1% a 40,14 euro, appena sopra il prezzo dell'Opa annunciata dalla famiglia Della Valle.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA