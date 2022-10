Borsa: Milano migliore in Europa con gas e titoli di Stato

MILANO, 24 OTT - Prima seduta dopo la costituzione del governo Meloni ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,93% a 21.982 punti, l'Ftse All share in crescita dell'1,85% a quota 23.877. Piazza Affari è stato il migliore tra i mercati azionari del Vecchio continente, tutti comunque in ampio aumento: quasi sullo stesso piano di Milano si è mossa Madrid, che ha concluso in crescita dell'1,8%, seguita da Francoforte (+1,6%) e Parigi (+1,5%). Londra ha chiuso in rialzo dello 0,6% nel giorno della proclamazione di Rishi Sunak quale nuovo leader del Partito Conservatore e premier britannico in pectore. Poco convinta anche Amsterdam, in rialzo marginale dello 0,1%, appesantita da Prosus in scia alla flessione accusata dai titoli tecnologici asiatici per i timori sull'economia cinese: il titolo del gruppo di investimenti in aziende tecnologiche, compresa la cinese Tencent, è sceso del 17% a 40 euro. Le Borse sono state sostenute soprattutto da due fattori: il crollo del prezzo del gas e il forte allentamento della tensione sui titoli di Stato del Vecchio continente. Da una parte il future sul metano con consegna in novembre ha chiuso a 99 euro al Megawattora in ribasso del 12%, arrivando ai minimi da metà giugno, quando aveva cominciato l'impennata recente fino a raggiungere i 350 euro di fine agosto. La Borsa di Mosca è comunque salita di un punto percentuale. Dall'altra parte lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha chiuso a 224 punti base rispetto ai 232 della conclusione di venerdì, con il rendimento del prodotto del Tesoro sceso al 4,56%. In questo contesto in Piazza Affari Pirelli ha segnato un rialzo del 5,1%, con Generali e Tim in aumento del 2,7%. Fiacca invece Leonardo (-0,2%), deboli Amplifon (-1,2%) e Cnh (-1,4%), con una nuova seduta in calo per Mps. Le azioni hanno infatti ceduto il 2% a 1,95 euro, aumentando la distanza dalla soglia dei due euro sotto la quale è più conveniente comprare i titoli in Borsa che sottoscrivendo l'aumento di capitale. Molto male i diritti, crollati del 76% a 0,2 euro, di fatto quasi azzerando il loro valore da quando hanno iniziato a trattare in Borsa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA