Borsa: Milano negativa (-0,2%), giù Iveco, Tenaris e Saipem

MILANO, 17 AGO - Piazza Affari gira in calo al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,2% a 22.947 punti, di nuovo sotto quota 23mila superata ieri in chiusura. Balza a 220,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, mentre il rendimento italiano si impenna di 14,8 punti al 3,273%. In crescita di oltre 11 punti la media dei rendimenti degli altri titoli europei, con i Bund tedeschi in rialzo di 10,5 punti. Pesano tra i titoli principali Iveco (-2,65%), Tenaris e Pirelli (-2,05% entrambe), Banco Bpm (-1,74%) e Saipem (-1,72%). Deboli anche Buzzi (-1,54%) e Tim (-1,29%), insieme a Leonardo (-1%). Riduce il rialzo Unicredit (+0,32%), mentre Intesa (-0,7%) gira in negativo. Corre Campari (+1,48%), insieme al resto del comparto alimentare e delle bevande in Europa. La seguono a distanza Amplifon (+0,89%), Inwit (+0,4%) Italgas ed Enel (+0,45% entrambe) insieme a Eni (+0,3%). In lieve rialzo anche Ferrari (+0,29%) a differenza di Stellantis (-0,77%). Tra i titoli a minor capitalizzazione svettano Vianini (+15,39%) e Gas Plus (+7%) , cedono invece Netweek (-4,75%) e Fila (-3,3%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA