Borsa: Milano positiva con le banche, bene Mediolanum e Stm

MILANO, 14 NOV - La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue positiva, sostenuta dalle banche. A Piazza Affari performance positiva anche per Mediolanum (+1,9%) e Stm (+1,8%). Avviato il collocamento del Btp Italia con ordini per oltre mezzo miliardo di euro. Lo spread tra Btp e Bund tedesco prosegue a 204 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,17%. Tra le banche si mette in mostra Unicredit (+1,3%). Bene anche Banco Bpm (+0,8%), Intesa (+0,7%) e Bper (+0,3%). Poco mossa Mps (+0,07%). In rialzo anche l'energia con il prezzo del petrolio poco mosso. Salgono Saipem (+1,9%), Eni (+1%) mentre è in flessione Tenaris (-0,4%). Positiva Atlantia (+1,1%) a 23 euro, dopo la riapertura per altri cinque giorni dei termini dell'opa di Schema Alfa, la società veicolo partecipata da Edizione e Blackstone. Seduta positiva per Stellantis (+0,7%) e Tim (+0,4%). In fondo al listino principale Prysmian (-1,1%) e Nexi (-0,8%)

