Borsa: Milano positiva nel giorno della fiducia al Governo

MILANO, 25 OTT - La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue positiva nel giorno della fiducia al Governo guidato da Giorgia Meloni. Lo spread tra Btp e Bund scende ancora e si attesta a 220 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,46%. A Piazza Affari seduta difficile per Mps mentre è in corso l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. Le azioni guadagnano lo 0,4% sotto la soglia dei due euro (1,96 euro) mentre i diritti registrano una forte tensione con uno stop and go ed un calo teorico dell'80%. Seduta in calo anche per Tim (-0,7%), in vista della riunione del cda sull'offerta di Cdp per la rete. In positivo le banche mentre si attendono gli esiti delle trimestrali. Banco Bpm (+1,1%), Unicredit (+0,7%), Bper e Intesa (+0,2%). In ordine sparso le utility con il prezzo del gas in calo. Sono in positivo A2a (+0,9%), Enel (+0,3%) mentre sono in terreno negativo Snam (-1%), Italgas (-0,2%) e Hera (-0,1%). In calo l'energia con il petrolio in flessione. Saipem cede lo 0,5%, Tenaris (-0,3%), piatta Eni (-0,05%).

