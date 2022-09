Borsa: Milano prosegue in calo, sale il tasso del Btp

MILANO, 01 SET - La Borsa di Milano (-1,1%) prosegue la seduta in calo mentre continua la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 237 punti base, con il tasso del decennale italiano che aumenta di 7 punti base al 3,96%. In fondo al listino principale Moncler (-2,3%). A Piazza Affari pesano le banche con Fineco (-2,1%), Mps (-1,9%), Bper (-1,2%), quest'ultima dopo il ricorso cautelare di Malcalza sull'acquisto delle azioni residue di Carige. Male anche Intesa (-1,1%), Banco Bpm (-1%) e Unicredit (-0,8%). Andamento negativo per il comparto dell'auto dove Stellantis cede l'1,7%, Iveco (-0,9%) e Cnh (-0,8%). Sempre in affanno l'energia e le utility con il calo del prezzo del petrolio e del gas. Eni (-1,4%), dopo il ricalcolo della tassa sugli extraprofitti, Enel (-1,6%), A2a (-1,3%) e Hera (-1,2%). Debole Tim (-0,1%) mentre è piatta Atlantia (-0,04%).

