Borsa:Milano prosegue positiva, sugli scudi Saipem, giù Nexi

MILANO, 15 NOV - La Borsa di Milano (+0,18%) prosegue in terreno positivo ma lima il rialzo iniziale. A Piazza Affari scivola Nexi (-9%), dopo la cessione della quota da parte di Intesa Sanpaolo (+0,1%), mentre corre Saipem (+2,9%), con nuovi contratti per 800 milioni di dollari. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 201 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,16%. Nel listino principale si mette in mostra Leonardo (+2,5%). Bene anche le banche con Banco Bpm (+1,9%), Bper (+1,4%), Unicredit (+1,1%). Andamento positivo anche per i titoli legati al petrolio con Eni (+0,5%) e Tenaris (+1%). Vendite per Amplifon (-1,4%), dopo i forti rialzi delle precedenti sedute e con il titolo che resta saldamente sopra i 28 euro. Male anche Tim (-1,3%), con la posizione del governo sulla Rete all'indomani di un incontro pubblico sulle tlc. Andamento negativo anche per la farmaceutica con Diasorin (-1,6%) e Recordati (-0,8%).

