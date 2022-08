Borsa: Milano regina d'Europa (+0,97%), sprint Saipem e Tenaris

MILANO, 23 AGO - Ha chiuso in testa alle altre borse europee Piazza Affari (Ftse Mib +0,97% a 22.380 punti) in una giornata frizzante, con scambi brillanti per il periodo, oltre quota 1,6 miliardi di euro di controvalore. L'attenzione sull'imminente simposio della Fed di Jackson Hole, in programma tra giovedì 25 e sabato 27 agosto, la parità tra euro e dollaro e la corsa del prezzo del gas hanno mantenuto gli operatori attivi in un periodo di solito ancora condizionato dalla pausa estiva. In lieve rialzo lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi a quota 231,6 punti, contro i 231 punti della vigilia, con il rendimento annuo dei titoli italiani in crescita di 1,8 punti al 3,628%. Il bazo del greggio (Wti +3,18% a 93,22 dollari al barile) su ipotesi di un taglio alla produzione di Opec+ ha spinto all'insù i classici del settore, da Saipem (+10,97), a Tenaris (+8,84%) ed Eni (+3,75%), insieme a Saras (+1,46%), tra i titoli a minor capitalizzazione. E' andata bene anche alle banche, grazie alle parole del membro del direttivo della Bce Fabio Panetta, che ha invitato ad "utilizzare una delle virtù più importanti di una banca centrale, che è la prudenza" per scongiurare un'imminente recessione dell'Eurozona. Intesa ha guadagnato l'1,82%, Unicredit l'1,61%, Bper l'1m4% e Banco Bpm l'1,35%. Più cauta Mps (+0,47%). Acquisti su Moncler (+1,84%) e Stellantis (+1,36%), più caute Generali (+0,64%), Tim (+0,63%), Leonardo (+0,61%), Stm (+0,51%) ed Exor (+0,41%). Pochi i segni meno, da Interpump (-1,74%) a Inwit (-1,71%), Campari (-1,46%), Italgas (-1,33%), Recordati (-0,86%) e Snam (-0,58%). In evidenza Sogefi (+3,81%) tra i titoli a minor capitalizzazione, debole invece Juventus (-5,04%).

