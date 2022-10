Borsa: Milano regina d'Europa (+1,07%), sprint Saipem e Amplifon

MILANO, 20 OTT - Piazza Affari ha chiuso in testa alle altre borse europee una giornata piuttosto tranquilla, caratterizzata dalle attese dimissioni della premier britannica Lizz Truss e dal calo oltre le stime delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,07% a 21.701 punti, tra scambi non particolarmente vivaci, anche se in rialzo a 1,5 miliardi di euro di controvalore. In calo a a 233,8 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, contro i 239 punti segnati nella vigilia in chiusura. In ribasso di 2,3 punti base il rendimento annuo italiano, sceso al 4,732% In luce Saipem (+12,96%,), all'indomani della commessa record da 4,5 miliardi di dollari in Qatar, la più ricca di sempre per il Gruppo. Sotto i riflettori anche Amplifon (+4,88%) in attesa dei conti trimestrali. Seguono Diasorin (+2,38%), Stm (+2,29%), Tenaris (+2,24%) e Moncler (+2,18%). Pochi i segni meno, limitati a Enel (-0,99%), Banca Generali (-0,59%), A2a (-0,44%), Poste (-0,34%), Fineco (-0,2%) e Azimut (-0,1%). Acquisti su Tenaris (+2,24%), favorita dalle quotazioni del greggio (Wti +0,35% a 85,85 dollari al barile) insieme a Eni (+1,92%). In campo bancario ha corso Intesa (+2,09%), più caute invece Banco Bpm (+0,92%), Unicredit (+0,75%) e Bper (+0,32%),. Ha tenuto Mps (+0,3%) sopra quota 2 euro, nella 4/a seduta di scambio dei diritti sull'aumento di capitale da 2,45 miliardi, che hanno guadagnato il 15,76% a 1,026 euro. Bene Stellantis (+1,59%) con le stime sui conti degli analisti, seguita da Leonardo (+2,04%), Pirelli (+0,45%) e Campari (+1,43%). Acquisti su Snam (+1,61%), Italgas (+1,42%) e Tim (+0,58%). In luce tras i titoli a minor capitalizzazione Sogefi (+13,31%) e Cucinelli (+10,15%) all'indomani dei contri trimestrali di quest'ultima. Sotto pressione Bioera (-11%) e Ascopiave (-4,24%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA