Borsa: Milano riduce calo (-0,6%), sprint Eni e Diasorin

MILANO, 28 OTT - Riduce il calo Piazza Affari poco prima dell'avvio degli scambi a New York, con i futures Usa in rosso. L'indice Ftse Mib cede lo lo 0,6% a 22.450 punti, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi si porta a 208 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 22,5 punti al 4,21% e quello tedesco di 17,5 punti al 2,131%. Effetto conti su Eni (+2,54%) e Diasorin (+2,55%), che li ha presentati nella vigilia. Bene anche Banco Bpm (+2%) e Leonardo (+1,48%). Tiene Saipem (+1,04%) dopo il rally della vigilia sui conti e sulle stime per l'intero esercizio, resiste Unicredit (+0,57%). Pesano Stm (-4,57%), sull'onda lunga dei conti trimestrali e insieme al resto del comparto in Europa. Giù Nexi (-3,53%), Campari (-2%), Moncler (-2,33%), Iveco (-2,16%), Tenaris (-1,71%) e Stellantis (-1,73%).

