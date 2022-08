Borsa: Milano riduce calo (-1,45%), giù Saipem e Unicredit

MILANO, 22 AGO - Riduce il calo Piazza Affari al traguardo di metà seduta. L'indice Ftse Mib cede l'1,45% a 22.433 punti con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in lieve calo a 227,4 punti, sopra comunque la chiusura di venerdì scorso, e il rendimento annuo italiano in crescita di 3,1 punti all'1,51%. Frenano in particolare Saipem (-4,45%), Unicredit (-3,5%), Stellantis (-3,45%), Bper (-3,3%), Moncler (-3,2%), Intesa (-2,72%), Banco Bpm (-3,2%), Tim (-3,1%), Intesa (-3%) e Bper (-2,9%). Giù anche Pirelli (-2,75%), Iveco (-2,2%) e Banco Bpm (-2,05%). Più caute Ferrari (-1,2%), Stm (-1,15), Enel (-0,9%) e A2a (-0,8%). Pochi i rialzi limitati a Snam (+0,63%), Italgas (+0,54%), Eni (+0,5%), che gira in positivo, Inwit (+0,45%) ed Hera (+0,15%). Tra i titoli a minor capitalizzazione si segnala il calo di Safilo (-2,45%) e Tiscali (-2,9%). In controtendenza Netweek (+9,78%)

