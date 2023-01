Borsa: Milano riduce il rialzo, corre Pirelli

MILANO, 03 GEN - La Borsa di Milano (+0,9%) lima il rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari, sostenuta dalle banche e dalle auto, corre Pirelli (+3,9%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 211 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,5%. Tra le banche si mette in mostra Unicredit (+2,7%). Bene anche Banco Bpm (+2%), con il patto di sindacato che sale all'8,28% ed il ritorno dei rumors sulla crescita della banca. Avanzano anche Intesa (+1,6%) e Bper (+1,1%) mentre è in calo Mps (+1,6%), dopo il rally della vigilia con la banca senese che ha superato i dubbi sulla continuità aziendale a seguito dell'aumento di capitale. Riduce il rialzo il comparto dell'energia, con il petrolio in netto calo. Saipem che guadagna lo 0,8%, Eni (+0,3%) mentre Tenaris cede l'1,7%. In calo del prezzo del gas spinge le utility con Enel che guadagna l'1,3%, A2a (+0,4%) ed Hera (+0,4%). Bene anche le auto con i dati sulle immatricolazioni del 2022. Stellantis (+1,1%), Ferrari (+0,7%), Cnh e Iveco (+0,4%). Positiva Tim (+0,5%), alle prese con le vicende della Rete nazionale. Seduta in calo per Leonardo (-1,1%), mentre sono fiacche Italgas (-0,5%), Generali (-0,2%) e Prysmian (-0,1%).

