Borsa: Milano riduce rialzo (+0,5%), spread sale a 230 punti

MILANO, 24 OTT - Riduce il rialzo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi (Ftse Mib +0,5% a 21.676 punti), mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi risale a 230 punti con il rendimento annuo italiano che cede 9,9 punti base al 4,63%. Prese di beneficio su Saipem (-2%) dopo la corsa di venerdì scorso a seguito della nuova commessa in Qatar da 4,5 miliardi di dollari. In forte calo anche Moncler (-3,22%), Buzzi (-1,29%% e Leonardo (-1,31%). Debole Tenaris (-1,27%), che sconta insieme ad Eni (-0,46%) il calo delle quotazioni del greggio (Wti -1,47% a 83,79 dollari al barile). Sprint di Tim (+3,57%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Banca Akros. Seguono Recordati (+2,09%), Campari (+1,87%) e Italgas (+1,64%), in vista dei conti dei primi 9 mesi. Bene Stm (+1,66%) e Bper (+1,7%), insieme a Unicredit (+1,45%) e Intesa (+1,37%). Più cauta Banco Bpm ( +0,59%), cede invece Mps (-1,14%), sempre più sotto i 2 euro, mentre i diritti sull'aumento da 2,5 miliardi cedono il 47,54% dopo uno stop al ribasso.

