Borsa: Milano sale (+1,1%), sprint Saipem e Amplifon, giù Enel

MILANO, 20 OTT - Si conferma positiva Piazza Affari nel finale, con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,1%. Cala a 232,5 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,4 punti al 4,71%. Prevale il segno positivo sul listino principale, dove cedono solo Enel (-1,07%)(, Banca Generali (-0,77%), A2a (-0,63%) e Buzzi (-0,61%). Corrono invece Saipem (+13,18%), all'indomani di una commessa da 4,5 miliardi di dollari in Qatar, la più ricca di sempre. Seguono Amplifon (+4,06%), in vista dei conti trimestrali del prossimo 26 ottobre, Interpump (+2,54%), Diasorin (+2,5%) e Tenaris (+2,04%), favorita dalle quotazioni del greggio insieme a Eni (+1,94%). Acquisti su Intesa (+1,98%), più caute invece Banco Bpm (+0,99%)Unicredit (+0,64%) e Bper (+0,55%), mentre Mps (+0,35%) resiste sopra quota 2 euro, nella 4/a seduta di scambio dei diritti sull'aumento di capitale da 2,45 miliardi, che guadagnano il 22,87% a 1,089 euro. Bene Stellantis (+1,8%) con le stime sui conti degli analisti. Seguono Leonardo (+1,66%), Pirelli (+1,43%) e Campari (+1,27%). Acquisti su Snam (+1,3%), Italgas (+1%) e Tim (+0,64%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA