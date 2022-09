Borsa: Milano si appiattisce a -0,08%, spread vicino 230

MILANO, 13 SET - Primi scambi all'insegna della volatilità per Piazza Affari che si indebolisce e appiattisce. Il Ftse Mib, segna un marginale -0,08% a 22.587 punti. Ad incidere la giravolta dei bancari che sono passati in negativo con lo spread tra Btp e Bund che si riavvicina a 230 punti e il rendimento del decennale italiano poco sotto il 4% (3,96%). Unicredit cede lo 0,83%, Banco Bpm lo 0,79%, Bper lo 0,74%, Intesa Sanpaolo lo 0,0,56%. Sempre in asta Mps con un teorico +9,4%. Si conferma ben comprata Amplifon (+2). Tra gli altri vendite su Pirelli (-1,45%), Iveco (-1,3%) e Nexi (-1%).

