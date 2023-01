Borsa: Milano svetta in Europa ma il Btp torna al 4%

MILANO, 26 GEN - Le Borse europee arrotondano i rialzi dopo l'avvio positivo di Wall Street, con gli investitori che vedono corroborato lo scenario di un atterraggio morbido dell'economia americana dai dati migliori delle attese su pil e sussidi di disoccupazione. Allo stesso tempo le Borse non disperano in un ammorbidimento della stretta monetaria della Fed di fronte a una crescita in costante rallentamento. Milano sale dell'1% davanti a Parigi (+0,9%), Londra (+0,3%) e Francoforte (+0,2%) mentre a New York Nasdaq e S&P 500 avanzano dello 0,8% e il Dow Jones è poco mosso. In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, sia negli Usa che in Europa, con quello del Btp decennale che sale di sette punti base e torna al 4% mentre lo spread con il Bund si allarga a 182 punti base. A Milano svetta Stm (+6,2%) dopo i conti e corrono le banche con in testa FinecoBank (+2,5%), Unicredit (+2,3%), banco Bpm (+2,2%) e Mps (+2,1%). In Europa corrono i titoli del credito e quelli dell'informatica, mentre soffrono quelli del beverage, come Campari (-2,7%), in scia al rallentamento delle vendite di Diageo negli Usa (-4,9%). Sul fronte energetico il gas è poco mosso (-0,3% a 56,5 euro al megawattora ad Amsterdam) mentre il ridursi dei rischi di recessione sostengono il petrolio (+1,5%), con il Wti a 81,3 dollari al barile e il Brent a 87,2 dollari. La forza dell'economia americana spinge il dollaro che sale dello 0,3% sull'euro a 1,088.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA