Borsa: Milano tiene (+0,2%), sprint Pirelli, giù Leonardo

MILANO, 04 NOV - Piazza Affari si mantiene in rialzo anche se al di sotto del livello segnato in apertura. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 22.750 punti. Spaccato in due il paniere del blue chip dopo le ultime trimestrali. Pirelli (+5,09%), che ha alzato le stime sull'intero esercizio, è la migliore, mentre Leonardo (4,32%), che ha alzato le stime solo sugli ordini, è il fanalino di coda dopo un prolungamento dell'asta di pre-apertura. Ha diffuso i conti anche Enel (-2,15%), che ha abbassato le stime sull'utile per l'intero esercizio. Scende a 215,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 5 punti al 4,352%, mentre il greggio (Wti +2,18% a 90,07 dollari al barile) si conferma in rialzo. Positive Unicredit (+0,4%) e Intesa (+0,32%) in vista della trimestrale di quest'ultima. In calo Banco Bpm (-0,13%), poco mossa Eni (+0,03%), congelata al ribasso Mps (-17% teorico ) al termine dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.

