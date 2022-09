Borsa:Milano volatile chiude piatta,pesano energia e utility

MILANO, 06 SET - La Borsa di Milano chiude piatta dopo una seduta all'insegna della volatilità. A Piazza Affari pesano l'energia e le utility mentre il prezzo del gas scende in vista della riunione dei ministri dell'Ue. In tensione anche i Titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che scende a 232 punti mentre il rendimento del decennale italiano sale al 3,96%. Scivolano Hera (-5,1%), Tenaris (-3,4%), Eni (-2,7%) e A2a (-1,4%). Tiene Enel (-0,5%) mentre è in controtendenza Saipem (+1,8%). Positive le banche fatta eccezione per Mps (-4,2%). In terreno positivo Unicredit (+0,5%), Intesa (+0,4%), Banco Bpm (+0,3%), Bper (+0,2%). A trainare il listino principale è il comparto dell'automotive. Corre Pirelli (+3%). Bene anche Iveco (+1,7%), Stellantis (+1,3%) e Ferrari (+0,6%). Positiva anche la farmaceutica con Recordati (+1,7%) e Diasorin (+0,7%). Acquisti su Nexi (+1,5%) e Campari (1,3%). Archivia la seduta positiva Tim (+0,4%), nel giorno delle indiscrezioni di stampa secondo le quali l'offerta non vincolante per la rete unica potrebbe slittare a dopo le elezioni politiche.

