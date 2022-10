Borsa: paura recessione e tassi frenano listini, Milano -1,5%

MILANO, 11 OTT - I timori per la recessione globale e il rischio di un'ulteriore stretta dei tassi da parte delle banche centrali frenano i listini europei ed in particolare Milano che lascia sul terreno l'1,5% (Ftse Mib 20.588 punti), complici le vendite sui bancari. In attesa, domani ,dei verbali della Fed e giovedì dell'inflazione Usa, tra le altre Piazze Francoforte cede l'1,12%, Londra l'1,06%. Meno debole Parigi che perde un marginale 0,6%. Lo spread tra Btp e Bund lima leggermente e scende sotto i 238 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 4,67%.

