Boschi (Azione-Iv), 'insisteremo con Governo Meloni per fondi Mes alla sanità'

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Per la sanità "come Italia Viva riteniamo che i 37 miliardi che arriverebbero attraverso il Mes dell'Europa, sarebbero importanti e non da rinunciare. Sappiamo di essere in minoranza, insisteremo con il governo Meloni, perché servono per mettere in sicurezza la sanità". Così Maria Elena Boschi (Azione-Italia Viva), della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, intervenendo questa mattina al 'VII Orphan Drug Day: malattie rare, le richieste del settore al nuovo governo', organizzato da Omar, Osservatorio malattie rare. Altra questione è "la ricerca, perché oggi ci stiamo concentrando sulla quotidianità delle persone sulla necessità di cure e assistenza - osserva Boschi -. Con la senatrice Stefani, nel lanciare l'Intergruppo parlamentare per le Malattie rare, vogliamo dare rilevanza all'investimento per la ricerca. Siamo a disposizione e pronti ad ascoltare e fare proposte vere, anche nella legge di Bilancio".

