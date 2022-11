Bossi lancia il "Comitato del Nord" il 27 novembre a Giovenzano

ROMA, 18 NOV - Umberto Bossi sceglie la provincia pavese il 27 novembre prossimo al castello di Giovenzano per la sua prima uscita pubblica con il Comitato Nord da lui voluto e lanciato nell'ottobre scorso. Lo annuncia online "La Nuova Padania". "Dopo la querelle interna legata all'utilizzo del simbolo e per le modalità di adesione al gruppo che vuole rilanciare i temi della Lega delle origini pur restando nella Salvini Premier - si legge nel comunicato - è l'occasione per comprendere le ragioni del Senatur mentre Salvini si premura di annunciare che grazie al ponte sullo Stretto verrà da lui realizzata la Palermo-Berlino. Un asse da Sud a Nord, oltre le Alpi, a casa di Angela Merkel! Forse, più semplice sarebbe realizzare da Nord a Nord le opere incompiute nel territorio già europeo del Paese, ma con infrastrutture che soffocano la crescita di un Pil che mantiene il resto d'Italia. Un pensiero troppo 'veteroleghista'?".

