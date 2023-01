Brasile: Biden-Trudeau-Obrador condannano l'assalto

WASHINGTON, 09 GEN - "Canada, Messico e Usa condannano gli attacchi dell'8 gennaio alla democrazia del Brasile e al pacifico trasferimento dei poteri. Stiamo con il Brasile mentre salvaguarda le sue istituzioni democratiche": lo affermano in una nota congiunta Joe Biden, Justin Trudeau e Andres Manuel Lopez Obrador, a margine del loro vertice a Città del Messico. "I nostri governi sostengono la libera volontà del popolo brasiliano", proseguono, dicendosi "impazienti di lavorare con il presidente Lula per ottenere risultati per i nostri Paesi, per l'emisfero occidentale ed oltre".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA