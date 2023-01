Brasilia, 11 gen. L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato l'intenzione di rientrare in patria dagli Stati Uniti entro la fine di gennaio. In un discorso televisivo, Bolsonaro ha parlato del suo ricovero in un ospedale vicino a Orlando, in Florida, per problemi intestinali. ''Questo è già il mio terzo ricovero per grave occlusione intestinale. Sono venuto a stare con la mia famiglia, ma non ho avuto giornate tranquille, prima c'è stato questo spiacevole episodio (le proteste in Brasile di domenica - ndr), e poi il mio ricovero", ha detto. Parlando del suo rientro in Brasile, l'ex presidente ha sottolineato che i medici conoscono i suoi problemi di salute conseguenti all'accoltellamento subito nel 2018.

