Brasile: Bolsonaro, 'attacchi a istituzioni sono illegali'

Brasilia, 9 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - "Le manifestazioni pacifiche, secondo la legge, fanno parte della democrazia. Invece, i saccheggi e le invasioni di edifici pubblici come avvenuti oggi, così come quelli praticati dalla sinistra nel 2013 e nel 2017, sono illegali". Lo ha scritto su Twitter l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro negando la propria responsabilità per l'assalto alle istituzioni a Brasilia da parte dei suoi sostenitori. A più di sette ore dall'attacco agli edifici pubblici, l'ex presidente brasiliano ha assicurato che durante il suo mandato ha "sempre" rispettato la Costituzione, "rispettando e difendendo le leggi, la democrazia, la trasparenza e la sacra libertà". "Inoltre - ha aggiunto - ripudio le accuse, senza prove, che l'attuale capo dell'Esecutivo del Brasile mi ha attribuito".

Allo stesso modo, Bolsonaro ha paragonato gli eventi accaduti ieri, che ha descritto come "depredazioni e invasioni" con le manifestazioni indette dalla sinistra", affermando che "sfuggono alle leggi", poiché "manifestazioni pacifiche e legali fanno parte della democrazia".

