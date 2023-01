Brasile: Corte Suprema destituisce temporaneamente governatore Brasilia

Brasilia, 9 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha destituito per 90 giorni il governatore di Brasilia, Ianeis Rocha, per essere stato presumibilmente a conoscenza dell'assalto alle istituzioni da parte di sostenitori di Bolsonaro. Moraes ha preso questa decisione a seguito della richiesta di un senatore, Randolfe Rodrigues, e dell'ufficio del procuratore generale, considerando che i manifestanti avevano l'approvazione del governo di Brasilia per compiere l'assalto.

"La violenta escalation di atti criminali ha portato all'invasione dei palazzi del Palazzo Planalto, del Congresso Nazionale e della Corte di Cassazione Federale, con depredazione di beni di demanio pubblico, come ampiamente riportato dalla stampa nazionale", ha dichiarato il magistrato, aggiungendo che "queste circostanze potrebbero verificarsi solo con il consenso, e anche l'effettiva partecipazione delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza e intelligence, poiché l'organizzazione delle presunte manifestazioni era un fatto notorio, che è stato diffuso dai media brasiliani".

Allo stesso modo, ha indicato che le prove a carico del governatore sono che i criminali sono stati scortati dalle forze di sicurezza sulla scena del crimine, che la polizia non ha fatto resistenza nonostante la gravità della situazione e che parte del personale è stato dispiegato non ha rispettato le regole.

