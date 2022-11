Brasile: Lula con vertici WikiLeaks, chiede libertà Assange

BUENOS AIRES, 29 NOV - Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva ha incontrato ieri il caporedattore della piattaforma WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, chiedendo che Julian Assange "sia liberato dalla sua ingiusta carcerazione. Via Twitter Lula, che si insedierà alla presidenza del Brasile l'1 gennaio prossimo, ha reso noto di essersi incontrato con "Hrafnsson, e con il giornalista Joseph Farrell, che mi hanno informato sulla situazione sanitaria e sulla lotta per la libertà di Julian Assange". "Ho chiesto loro - ha sottolineato - di inviare (ad Assange) la mia solidarietà". Auspico, ha concluso, che "Assange sia liberato dalla sua ingiusta prigionia". La presa di posizione di Lula avviene all'indomani della diffusione da parte di cinque quotidiani (New York Times, Guardian, Le Monde, Der Spiegel e El Pais) di una lettera aperta in cui si chiede agli Stati Uniti di far cadere le accuse contro Assange in nome della libertà di stampa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA