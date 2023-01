Brasile: Quartapelle, 'Italia unica assente a insediamento Lula, brutta figura'

Roma, 2 gen. "L'Italia è stata l'unica assente all'insediamento di Lula in Brasile. Germania e Portogallo sono stati presenti con il presidente, la Spagna con il Re. Pigrizia, dimenticanza o intenzione di segnare distanza ideologica? Comunque Meloni fa fare brutta figura al nostro paese". Lo scrive su twitter Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Partito Democratico, commentando la notizia diffusa da Fabio Porta, deputato Pd eletto in Sud America, in merito all'assenza dell'Italia all'insediamento del nuovo Presidente del Brasile, Luis Inacio Lula da Silva.

