Brasile: Renzi, 'democrazia in crisi, serve riflessione cominciando dall'Europa'

Roma, 9 gen "Le violenze in Brasile, scatenate dalla follia della destra estremista di Bolsonaro, lasciano interdetti. È come se la follia trumpista del 6 gennaio 2021 stesse facendo proseliti. Quello che serve è un momento di riflessione complessiva sulla crisi della democrazia e sulla necessità di fare tutti, qualcosa per proteggerla. Cominciando dalla nostra Europa, che sembra oggi lontana dall'epicentro delle tensioni, ma è molto più vicina all'occhio del ciclone di quello che appare". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

