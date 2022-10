Roma, 3 ott. "Congratulazioni a Gerb e a Boyko Borisov per il risultato alle elezioni parlamentari in Bulgaria. L'auspicio è che si trovi una stabilità al governo per consentire al Paese di superare la difficile crisi economica che sta attraversando". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo.

