Business e network marketing, scopri MarketerZeta: ambiziosa e strategica community di imprenditori

Pietrasanta (Lu),18 gennaio 2023.Timido, intraprendente e sognatore. Questi tre aggettivi potrebbero stonare tra loro perché potrebbero risultare ossimorici se affibbiati a una sola persona. In realtà, proprio in questo modo può essere descritta la personalità brillante di Leonardo Wise, fondatore di MarketerZeta.

Chi è il giovane fondatore

Si affaccia quasi timidamente al mondo dell'imprenditoria, aveva solo 17 anni, un'età nettamente minore rispetto a quella di altri imprenditori noti. La sua attenzione è stata catturata dal network marketing, ovvero, in parole povere, la vendita di un determinato prodotto o servizio in modo diretto, attraverso la creazione di una rete di cliente, da qui, infatti, l'utilizzo del termine network.

È uno dei sistemi più interessanti che si sono ampiamente diffusi con l'avvento della tecnologia ma anche grazie all'intenso utilizzo dei social da parte degli utenti. Si tratta, infatti, di un modello strategico vero e proprio in cui la retribuzione dei lavoratori è basata sulle provvigioni e la distribuzione dei prodotti si concentra sulla vendita diretta.

Nonostante l'età e l'apparente complessità del tema, il futuro fondatore di MarketerZeta non si è dato per vinto e ha continuato a informarsi, studiare e testare. In seguito, si è interessato e dedicato anche ad altre tipologie di business online ed è da qui che possiamo iniziare a spiegare il perché dei primi 3 aggettivi.

Timidezza

Come a tanti tra noi, soprattutto giovani, la timidezza gioca sempre brutti scherzi perché, si sa, dietro le gote rosse sono celati tanti sentimenti contrastanti: dalla paura di non farcela alla voglia di spaccare il mondo. Il timido Leonardo ha mosso i suoi primi passi a fatica, infatti non riusciva ad ottenere dei risultati notevoli a causa proprio del suo carattere: timido e introverso.

L'ha salvato la formazione, la stessa formazione che, come vedremo più avanti, è un punto cardine di MarketerZeta che ha proprio l'intento di essere elargita in maniera gratuita al fine di rendere istruiti e consapevoli tutti coloro che decideranno di far parte della grande community.

I miglioramenti si possono toccare con mano e il tempo ha portato i suoi frutti: la prima autonomia economica è arrivata fra il 2018 e il 2019, segnando dei numeri notevoli agli inizi del 2020 all'interno dell'ampio mondo delle vendite e del network marketing. In questo modo possiamo menzionare l'altro aspetto del suo carattere: l'intraprendenza.

L'intraprendenza e la nascita di MarketerZeta

Grazie alla giusta dose di intraprendenza e la voglia di arrivare a raggiungere risultati sempre più ambiziosi, Leonardo diventa il fondatore di MarketerZeta: una community mirata ad aiutare tutti gli aspiranti imprenditori che fanno parte della Gen Z, ovvero la generazione Zeta, da qui il nome della community stessa.

Il 2020 segna un punto di arrivo importante che Leonardo interpreta come un altro semplice punto di inizio da dover poter partire per fare grandi cose. Non è più solo, l'intento è aiutare a crescere, ma non promettendo grandi cose senza una base pensata strategicamente, bensì sfruttando la sua stessa formazione, ottenuta attraverso molteplici test, non di certo scopiazzando da altri.

L'intraprendenza ha ripagato: durante l'anno in questione ha infatti raggiunto il mezzo milione di euro in vendite. Nel corso degli ultimi due anni, invece, si è focalizzato principalmente sull'espansione a tal punto da organizzare eventi da migliaia di persone con altrettanti fatturati di vendita con fin troppi zeri.

Tra gli obiettivi c'è quello di porsi come supporto per i futuri giovani imprenditori ad essere liberi finanziariamente, oltre a quello di espandere la community al di fuori dei confini del network marketing così come si espande la sua voglia di crescita.

Gli ingredienti principali sono il duro lavoro e la consapevolezza riguardo alla stessa community, spazio di confronto e informazione, che, difatti, non è mirata alla ricchezza, nessuno promette un fatturato stellare, bensì la possibilità di migliorare e inquadrare la giusta strada per raggiungere i propri sogni.

Sognatore

Il sogno, in questo caso, si mescola perfettamente con la realtà. Leonardo vorrebbe, come tanti giovani, imparare una nuova lingua ma, al tempo stesso, accogliere nella community tutte le menti più brillanti della generazione interessata al fine di sviluppare business insieme, attraverso lo scambio di idee e la ricerca di persone con le giuste skills e la giusta mentalità.

Tutti noi potremmo essere sognatori che attraverso il network marketing realizziamo qualcosa al fine di spingerci oltre, anche oltre noi stessi. Quindi, questo business non è un fine ma un nuovo ulteriore inizio e MarketerZeta, con l'altissima formazione fatta di training online, accademy con oltre 200 ore ed eventi dal vivo, ha l'obiettivo di insegnare a non farsi bastare l'offerta qualunque di un pesce, bensì a imparare la giusta tecnica per pescare. Questo sogno potrebbe essere comune a tanti, a prescindere dalle proprie abilità, l'importante è osare e superare la barriera del “non fa per me”.

