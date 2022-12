bwin data center: Mondiali Qatar, Francia, Inghilterra e Argentina in corsa per aggiudicarsi i quarti di finale. Serie B, nei pronostici delle prime della classe vince il pareggio

Nella giornata di domani inizierà la fase ad eliminazione diretta del Campionato del mondo 2022, che ci accompagnerà fino alla finale del 18 dicembre. Gli ottavi di finale si aprono alle 16 con la sfida tra la prima classificata del girone A, l'Olanda, contro la seconda del girone B, gli Stati Uniti; entrambe le compagini sono al momento imbattute. Il 77% degli appassionati auspica la vittoria degli olandesi, mentre il 15% è convinto che sarà la squadra US a conquistare il turno successivo. Per l'8% la sfida si chiuderà in parità nei tempi regolamentari. Tra i risultati esatti più quotati troviamo il 2-1 al 28% e lo 0-0 al 15%. Secondo il 24% dei tifosi a segnare la prima rete potrebbe essere Cody Gakpo, attaccante degli Oranje, seguito dal compagno Memphis Depay (17%). L'Over 2,5 è puntato al 61%.

Pubblicità

La giornata di sabato continua con lo scontro delle ore 20 tra Argentina e Australia. L'Argentina dopo la sconfitta all'esordio ha collezionato due vittorie che le hanno permesso di vincere il girone C. L'Australia invece si è classificata in seconda posizione nel girone D. La vittoria dell'Albiceleste è data all'87%, mentre il 10% crede in una vittoria degli avversari. Tra i risultati esatti emergono il 2-0 al 26% ed il 3-0 al 25%. Secondo il 61% dei pronostici la partita potrebbe essere sbloccata dall'argentino Messi, seguito dal compagno di squadra Alvarez (16%). In questo match l'Over 2,5 è giocato all'80%.

La giornata di domenica si chiude con il match delle 20 nel quale si affronteranno Inghilterra e Senegal. I vicecampioni d'Europa si presentano alla sfida da imbattuti nel girone B, i leoni della Teranga invece come secondi qualificati del girone A. L'88% dei tifosi è convinto che gli inglesi vinceranno il match, mentre la vittoria del Senegal è pronosticata al 9%. Questi pronostici sono confermati dai risultati esatti più puntati: il 3-1 al 22% ed il 2-0 al 20%. Potrebbe siglare il primo gol della partita il capitano inglese Harry Kane secondo il 33% degli appassionati, seguito dal compagno di squadra Rashford (22%). Per questo scontro l'Over 2,5 è puntato all'82%.

Nel frattempo, in Italia, la Serie B non si ferma, questo fine settimana andrà in scena la quindicesima giornata. Uno dei match che aprirà il turno è Cagliari-Parma, previsto per sabato alle ore 18. Il 39% degli appassionati auspica come esito più probabile un pareggio, mentre il 36% è convinto che saranno i padroni di casa a conquistare i 3 punti. Il Parma è dato vincente al 15%. Tra i risultati esatti più quotati emergono il 2-2 al 39%, il 2-1 al 20% e il 4-2 al 9%. L'Over 2,5 è puntato al 59%.

Domenica alle ore 15 allo stadio Druso di Bolzano si terrà la sfida Südtirol – Frosinone, con i ciociari che vogliono mantenere il comando della classifica del campionato cadetto. Il 67% dei tifosi crede in un finale in parità tra le due compagini, mentre il 29% auspica in una vittoria della squadra ospite. Tra i risultati esatti invece emergono il 2-1 al 38% e il 3-0 al 22%. In questo match l'Over 2,5 è dato al 92%.

Altro match in programma domenica pomeriggio è Brescia-Reggina: secondo il bwin data center il 70% degli appassionati si aspetta come risultato finale il pareggio, mentre la vittoria delle Rondinelle è pronosticata al 19%. I risultati esatti più giocati invece mostrano sensazioni differenti: emergono infatti l'1-2 al 24%, l'1-3 al 21% e il 2-2 al 16%. Per questa sfida l'Over 2,5 è giocato al 95%.

Alle ore 15 allo stadio Ferraris si gioca Genoa-Cittadella. Secondo l'87% degli appassionati potrebbe essere il Grifone ad avere la meglio, come messo in evidenza anche dai risultati esatti, tra i quali spiccano il 2-0, giocato al 45% e il 3-1 dato al 19%. Questa partita si prospetta avvincente con l'Over 2,5 è dato al 98%.

Ufficio stampa MSL

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA