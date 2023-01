bwin data center:Serie A, nella prima di ritorno le milanesi cercano il pronto riscatto, il Napoli vuole continuare la sua corsa

La giornata di sabato termina con la sfida delle 20:45 tra Atalanta e Sampdoria. La Dea nel nuovo anno ha collezionato quattro risultati utili consecutivi e secondo il 93% degli appassionati la striscia positiva potrebbe continuare con una vittoria. Queste sensazioni si riflettono tra i risultati esatti maggiormente giocati: il 3-1 giocato al 22%, il 4-1 puntato al 16%e il 3-2 dato al 15%. Il risultato potrebbe essere sbloccato da Lookman, attaccante orobico, che raccoglie il 33% delle preferenze. I tifosi si aspettano una partita ricca di reti con l'Over 2,5 giocato al 98%.

Pubblicità

L'anticipo delle 12:30di domenica vede scontrarsi Milan e Sassuolo. Gli uomini di Pioli sono alla ricerca di tre punti dopo la sconfitta nel turno precedente contro la Lazio. I neroverdi, invece, non vincono in trasferta da sei gare consecutive. La vittoria dei padroni di casa viene pronosticata al 91%. Tale sensazione viene confermata dai risultati esatti, tra i quali spicca il 2-1, giocato al 22% e il 3-1 dato al 16%. Leao, attaccante rossonero, è il marcatore che potrebbe sbloccare il risultato secondo il 20% dei tifosi, seguito dal compagno di squadra Giroud (19%). Sul prato del San Siro si prospetta una sfida entusiasmante: l'Over 2,5 è dato al 96%.

Domenica alle 20:45 il Napoli ospita la Roma. I partenopei sono primi a 12 punti di distacco dal Milan, secondo in classifica, mentre i giallorossi si trovano ad una sola lunghezza dal secondo posto. La vittoria degli uomini di Spalletti viene pronosticata all'82%, come dimostrano i risultati esatti maggiormente quotati: il 2-1 giocato al 32% e il 3-1 puntato al 18%. L'attaccante del Napoli Osimhen potrebbe segnare la prima rete secondo il 37% degli appassionati. Anche per questo match le aspettative dei tifosi sono alte: l'Over 2,5 è infatti puntato al 92%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA