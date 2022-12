bwin data center:Serie B,Frosinone e Parma favorite nell'ultima giornata del girone di andata

Sempre nel pomeriggio il Venezia ospiterà il Parma. I lagunari vengono dalla sconfitta esterna in casa del Perugia; il Parma, invece, si trova in un momento di alti e bassi, ma rimane nella corsa playoff. Secondo il 45% degli appassionati potrebbero essere gli ospiti ad avere la meglio, il 38% auspica un pareggio, mentre il 17% ritiene che sarà la squadra di casa a vincere. Infatti, tra i risultati esatti più giocati emergono lo 0-0 e l'1-2 al 31% e lo 0-1 e lo 0-3al 15%. Per questa partita l'Over 2,5 è giocato all'82%.

Contemporaneamente si affronteranno a Ferrara Spal e Pisa. I padroni di casa sono tornati alla vittoria dopo sette giornate nelle quali avevano collezionato solo quattro punti; per il Pisa di D'Angelo prosegue ormai da dieci giornate l'alternanza vittoria in casa e pareggio in trasferta. Il match allo stadio Paolo Mazza potrebbe terminare con un pareggio, puntato al 38%.La vittoria del Pisa è data al 32%, mentre il 30% dei tifosi auspica la vittoria dei padroni di casa. Tra i risultati esatti spiccano il 2-1 giocato al 23% e il 3-1 dato al 21%. L'Over 2,5 per questo scontro è puntato al 67%.

Alle 18:00 scenderà in campo il Frosinone contro la Ternana. La capolista è reduce dalla sconfitta contro il Genoa, nonostante ciò, gli uomini di Grosso potrebbero vincere la sfida secondo il 91% degli appassionati, mentre la vittoria della Ternana è giocata al 2%. Il 7% dei tifosi auspica un pareggio.Tale sensazione è confermata dai risultati esatti maggiormente quotati: il 2-1 giocato al 33% e il 2-0 puntato al 23%. L'Over 2,5 è dato all'83%.

La giornata si chiuderà con il posticipo delle 20:30: il match tra Bari e Genoa. Entrambe le compagini occupano il terzo posto in classifica a soli sei punti dalla vetta. Sul prato del San Nicola il pareggio sembra essere il risultato più probabile secondo il 49% dei tifosi. Il 26% ritiene che i padroni di casa potrebbero avere la meglio, mentre il 25% auspica la vittoria del Grifone. Tra i risultati esatti l'1-1 è dato al 36%, l'1-2 al 14%, l'1-0 all'11% e l'1-3 all'8%. Per questa partita l'Over 2,5 viene dato al 67%.

