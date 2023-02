Cacio: Ihattaren arrestato ad Amsterdam per aggressione

BRUXELLES, 13 FEB - Mohamed Ihattaren, giocatore legato da un contratto quadriennale alla Juventus, è stato arrestato ad Amsterdam con l'accusa di aver aggredito la sua ex fidanzata. Lo riportano diversi media locali citando fonti vicine alla polizia. Il fatto sarebbe avvenuto domenica scorsa. Non è la prima volta che il centrocampista, 21 anni compiuti ieri, prestato nei mesi scorsi all'Ajax, fa parlare di sé per vicende poco chiare. Lo scorso novembre era già stato fermato per minacce. E a settembre la sua Porsche era andata in fiamme a causa di un incendio doloso, così come successo anche all'auto del fratello.

