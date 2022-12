Calcio: Abodi conferma, 'contrari a dilazione debiti pallone, da inserire in contesto imprese'

Roma, 7 dic. "Questa interrogazione mi consente definitivamente di chiarire una posizione che ho già espresso in Commissione Cultura riunite e confermata dal deposito del parere negativo, avvenuto in giornata, sull'emendamento proposto. La risposta è quindi sintetica: siamo contrari, perchè riteniamo che il sistema sportivo, all'interno del settore sportivo quello calcistico e all'interno di quello calcistico il massimo livello professionistico, possano e debbano trovare soddisfazione delle loro esigenze all'interno del corpo normativo e con parità di trattamento e condizione rispetto al sistema delle imprese". Così il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi rispondendo al question time di oggi sull'emendamento proposto per la dilazione dei debiti fiscali del calcio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA