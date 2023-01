Calcio: Abodi, 'incontrato Gravina su Euro 2032, sarà candidatura forte e credibile'

Roma, 19 gen. - “L'incontro con Gravina? Si è parlato esclusivamente della candidatura dell'Italia ad ospitare gli Europei del 2032 per renderla forte, credibile, autorevole e competitiva”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, commentando, a margine del Premio Biscardi l'esito dell'incontro di questa mattina con il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina. “Sarà necessaria una collaborazione interministeriale -ha aggiunto Abodi- ci servirà per dare sostegno e sostanza alla candidatura dell'Italia”.

Il ministro per lo sport, tornando poi sulle polemiche tra Gravina e il presidente della Lega di serie A Lorenzo Casini sulla Supercoppa in Arabia Saudita ha detto di non essere preoccupato delle tensioni tra Lega e Federazione: “Sarò preoccupato se il rapporto continuerà a mancare. Quello che mi auguro che siano gli ultimi passaggi di una relazione asistemica. Bisogna creare i presupposti perché il sistema esita. Abbiamo margini di miglioramento straordinari e dobbiamo esprimerli”.

