Roma, 12 dic. "Se mi piace Mourinho e se è sopravvalutato? No, non è sopravvalutato. E' un personaggio che ha qualità tecniche e soprattutto di comunicazione e merita di stare alla ribalta. Se lo sta meritando non solo con le vittorie ma anche con le sconfitte". Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a Un Giorno da Pecora su Radio Rai.

