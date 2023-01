Calcio: Abodi replica a Criscitiello, 'mai fatto patti segreti su presidenza Lega Pro'

Roma, 12 gen. - "Posso sapere per favore qual è il patto segreto al quale avrei partecipato? Mai fatti prima, tanto più adesso! … e neanche domani. Spero sia chiaro". Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi replica così, su Twitter, al direttore di Sportitalia Michele Criscitiello che ha parlato di un patto segreto tra Abodi e il presidente della Figc Gabriele Gravina sulle prossime elezioni in Lega Pro e di un summit nel quale sarebbe emerso il nome di un candidato forte per il ruolo di Presidente, ovvero quello di Matteo Marani. Come Direttore Generale, invece, la candidatura gradita ad Abodi risponderebbe al profilo di Paolo Bedin.

