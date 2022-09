Calcio: Abraham si scusa dopo gli errori con l'Atalanta, 'tornerò più forte'

Roma, 19 set. - Una domenica da dimenticare, sia per quanto riguarda la prestazione personale che per il risultato ottenuto dalla sua squadra. Fattori strettamente correlati nel caso di Tammy Abraham e la Roma. L'attaccante inglese, infatti, è stato protagonista in negativo nel ko della formazione di José Mourinho contro l'Atalanta nella gara persa dai giallorossi 1-0 all'Olimpico. Sfortuna ma anche imprecisione: Abraham ha avuto diverse importanti occasioni (una a tu per tu con Sportiello) per pareggiare ma le ha fallite. Mea culpa che non è tardato ad arrivare da parte dall'attaccante giallorosso, uscito dal campo comunque tra gli applausi dei tifosi al momento della sostituzione: "Scusate per questo risultato. Tornerò più forte e farò meglio", il suo messaggio in una storia Instagram.

