Calcio: Ac Milan inaugura nuovo spazio rossonero in Stazione Centrale Milano

Milano, 17 nov. A due mesi dalla sua apertura, il pop-up store di Ac Milan nella Stazione Centrale di Milano si trasferisce in uno spazio più ampio per poter espandere la propria offerta di prodotti e rispondere così alle richieste dei tifosi locali e dei tantissimi rossoneri in visita nel capoluogo lombardo. Lo rende noto il club, aggiungendo che oggi il brand ambassador Daniele Massaro ha incontrato i tifosi accorsi all'evento.

Nel nuovo spazio, oltre ad acquistare il merchandising ufficiale del Club e Puma, sarà possibile anche personalizzare le maglie ufficiali.

Nella sua precedente posizione, sempre all'interno dello scalo ferroviario milanese, il pop-up store rossonero ha registrato vendite record, confermando l'ottimo trend dei negozi fisici, trainati da una sempre più ricca offerta di prodotti e dalle riaperture che hanno caratterizzato il periodo post-Covid. Il prodotto più venduto è stato la Home Jersey 2022/23; la personalizzazione più richiesta è stata quella di Ibrahimovic, spesso accompagnata sulla spalla dalla patch della Uefa Champions League a rimarcare i sette successi incisi nella storia del Milan.

