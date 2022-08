Calcio: accordo Dazn-Sky, app su piattaforma e canale lineare (2)

“Sky da sempre vuole sostenere la passione dei tanti italiani che amano il calcio e lo sport in generale -ha commentato Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia-. Questo accordo con Dazn crea un'opportunità in più per i tifosi, per vivere al meglio lo spettacolo della Serie A. Oltre alle 3 partite di Serie A per ogni turno trasmesse sui canali Sky, l'app Dazn sarà disponibile su Sky Q, a conferma della nostra strategia di aggregazione delle migliori app in streaming, tutte in unico posto, per un'esperienza di visione semplice e coinvolgente. E chi lo vorrà, potrà anche aggiungere l'opzione dei canali lineari via satellite o digitale terrestre. Si tratta di un deciso passo in avanti affinché la Serie A possa essere fruita su più piattaforme e possa godere di una maggiore visibilità”.

“La diversificazione delle partnership rappresenta un importante asset strategico per la crescita del nostro business -ha dichiarato Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia-. All'interno del piano di sviluppo a lungo termine che stiamo implementando si inserisce quindi anche l'accordo commerciale con Sky che annunciamo oggi. Si tratta di una delle collaborazioni importanti siglate in vista della stagione sportiva 2022/2023 con l'obiettivo di offrire contenuti sportivi live e on demand ad un numero sempre crescente di tifosi ed aumentare così la visibilità delle competizioni che trasmettiamo. Una partnership in linea con la strategia di distribuzione implementata anche a livello europeo, come in Germania dove Sky è già nostro partner”.

